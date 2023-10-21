Собянин: Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек с начала года

Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек с начала 2023 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Мэр напомнил, что столичные речные вокзалы могут стать отправной точкой для круизов в 30 крупных городов и туристических центров России.

Кроме того, они стали местом отдыха — там провели 500 мероприятий. Например, на Северном речном вокзале были организованы День Московского транспорта и ретроралли «Московская осень», а на Южном — различные музыкальные фестивали, кинопоказы и мастер-классы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году.