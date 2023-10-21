Губернатор Ростовской области сообщил о работе систем ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе систем ПВО.

«Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью.

Голубев отметил, что попытка атаки российской территории состоялась в 14:10 мск.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что над регионом за час было сбито пять ракет украинской армии.