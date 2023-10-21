Узнать больше

Губернатор Ростовской области сообщил о работе систем ПВО

Короткая ссылка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе систем ПВО.
Губернатор Ростовской области сообщил о работе систем ПВО
  • РИА Новости

«Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью.

Голубев отметил, что попытка атаки российской территории состоялась в 14:10 мск.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что над регионом за час было сбито пять ракет украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить