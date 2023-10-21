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Губернатор Севастополя предупредил об учениях с реактивными бомбомётами

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о проведении в городе учений с применением реактивных бомбомётов на входе в бухту.
Губернатор Севастополя предупредил об учениях с реактивными бомбомётами
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

«В районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Развожаев предупредил жителей Севастополя об учебных стрельбах Черноморского флота.

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