Губернатор Севастополя предупредил об учениях с реактивными бомбомётами
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о проведении в городе учений с применением реактивных бомбомётов на входе в бухту.
- globallookpress.com
- © Aleksander Lyskin
«В районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбомётов», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Развожаев предупредил жителей Севастополя об учебных стрельбах Черноморского флота.
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