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РИА Новости: генерал-полковник Афзалов назначен главкомом ВКС России

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Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РИА Новости: генерал-полковник Афзалов назначен главкомом ВКС России
  • globallookpress.com
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«Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения Афзалов был исполняющим обязанности на данной должности.

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