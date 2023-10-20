РИА Новости: генерал-полковник Афзалов назначен главкомом ВКС России
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
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«Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до назначения Афзалов был исполняющим обязанности на данной должности.
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