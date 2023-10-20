В метро Петербурга обрадованы реакцией Маска на станцию «Автово»

Реакция предпринимателя Илона Маска на станцию метро «Автово» обрадовала Петербургский метрополитен, сообщает пресс-служба предприятия.

«У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х... И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг», — цитирует РИА Новости сообщение.

В пресс-службе назвали оценку Маска подтверждением заслуженности звания «подземные дворцы», которое носят станции метро Петербурга.

Ранее Маск в социальной сети X опубликовал смайлик «100», который выражает одобрение, под видеороликом, снятым на платформе станции «Автово».