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В метро Петербурга обрадованы реакцией Маска на станцию «Автово»

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Реакция предпринимателя Илона Маска на станцию метро «Автово» обрадовала Петербургский метрополитен, сообщает пресс-служба предприятия.
В метро Петербурга обрадованы реакцией Маска на станцию «Автово»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х... И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг», — цитирует РИА Новости сообщение.

В пресс-службе назвали оценку Маска подтверждением заслуженности звания «подземные дворцы», которое носят станции метро Петербурга.

Ранее Маск в социальной сети X опубликовал смайлик «100», который выражает одобрение, под видеороликом, снятым на платформе станции «Автово».

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