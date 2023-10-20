В метро Петербурга обрадованы реакцией Маска на станцию «Автово»
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«У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х... И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг», — цитирует РИА Новости сообщение.
В пресс-службе назвали оценку Маска подтверждением заслуженности звания «подземные дворцы», которое носят станции метро Петербурга.
Ранее Маск в социальной сети X опубликовал смайлик «100», который выражает одобрение, под видеороликом, снятым на платформе станции «Автово».