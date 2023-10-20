Число участников проекта «Омская область: ПРОдвижение» превысило 8000

На кадровый проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 8,2 тыс. человек, заявил губернатор Виталий Хоценко.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Как отметил глава региона, с помощью эссе участников будет создан уникальный канал обратной связи по ситуации в области. По словам Хоценко, это ценный источник информации о том, как жители видят основные проблемы и их решение.

Победители проекта получат сертификаты для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, а также будут включены в резерв управленческих кадров региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае спрос на медперсонал за январь — сентябрь 2023 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.