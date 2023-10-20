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В НАС дали советы по выбору шиномонтажа

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что сервис для замены шин нужно выбирать по квалификации работающих там специалистов. По его словам, есть крупные центры со сформировавшейся репутацией, которые оказывают качественные услуги, но и цены в них выше средних.
В НАС дали советы по выбору шиномонтажа
  • Gettyimages.ru

«При этом есть центры, которые продают людям «волшебные бобы». Якобы у них супероборудование и суперспециалисты, что-то они там взвешивают. Вот это всё — попытка заработать на стандартной услуге слишком много денег», — отметил Шапарин в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, определить хороший автосервис по цене или внешнему виду бывает непросто, поэтому лучше читать отзывы или спрашивать совета в автомобильном чате.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов в беседе с газетой «Известия» напомнил водителям о необходимости смены шин на зимние, поскольку среднесуточная температура уже установилась на отметке +5...+7 °С.

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