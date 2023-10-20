В НАС дали советы по выбору шиномонтажа
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«При этом есть центры, которые продают людям «волшебные бобы». Якобы у них супероборудование и суперспециалисты, что-то они там взвешивают. Вот это всё — попытка заработать на стандартной услуге слишком много денег», — отметил Шапарин в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, определить хороший автосервис по цене или внешнему виду бывает непросто, поэтому лучше читать отзывы или спрашивать совета в автомобильном чате.
Ранее автоэксперт Роман Солдатов в беседе с газетой «Известия» напомнил водителям о необходимости смены шин на зимние, поскольку среднесуточная температура уже установилась на отметке +5...+7 °С.