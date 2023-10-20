Росстат: рождаемость в России начнёт расти с 2028 года

С 2023 по 2027 год рождаемость в России будет снижаться, а с 2028 года начнёт расти, говорится в демографическом прогнозе Росстата.

Отмечается, что прогноз составлен на основе данных Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре — ноябре 2021 года.

«Рождаемость будет снижаться с 2023 по 2027 год (в 2023 году родится 1 млн 244,5 тыс. младенцев, а в 2027-м — лишь 1 млн 140,4 тыс. младенцев) и начнёт расти с 2028 года», — приводит ТАСС сообщение.

Также сообщается, что к 2045 году число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 до 10,3.

В августе депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением увеличить размер материнского капитала в России на первого ребёнка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей.