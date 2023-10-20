Узнать больше

В РСТ заявили об активном росте внутреннего туризма

Короткая ссылка
Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что период восстановления внутреннего туризма уже закончился, и в настоящее время идёт активное его развитие.
В РСТ заявили об активном росте внутреннего туризма
  • РИА Новости

«Вчера у нас состоялось заседание экспертного совета по проекту «Новая Анапа». Там же готовятся проекты в том числе и по Байкалу, и по другим регионам. Поэтому в перспективе, если говорить о проектах корпорации Туризм.РФ и тех широких мерах по грантам и субсидиям, они часто реализуются», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, россияне стали чаще пользоваться таким сегментом, как санатории и курорты.

Как отметил Барзыкин, меняется структура, идёт диверсификация по регионам, причём не только на Черноморском побережье, но и в Татарстане, на Северном Кавказе и в Калининградской области.

«В лидерах, конечно же, по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург», — сказал он.

Барзыкин добавил, что практически по всем регионам отмечается рост туризма от 7—8% до 30%.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить