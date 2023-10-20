В РСТ заявили об активном росте внутреннего туризма

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что период восстановления внутреннего туризма уже закончился, и в настоящее время идёт активное его развитие.

«Вчера у нас состоялось заседание экспертного совета по проекту «Новая Анапа». Там же готовятся проекты в том числе и по Байкалу, и по другим регионам. Поэтому в перспективе, если говорить о проектах корпорации Туризм.РФ и тех широких мерах по грантам и субсидиям, они часто реализуются», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, россияне стали чаще пользоваться таким сегментом, как санатории и курорты.

Как отметил Барзыкин, меняется структура, идёт диверсификация по регионам, причём не только на Черноморском побережье, но и в Татарстане, на Северном Кавказе и в Калининградской области.

«В лидерах, конечно же, по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург», — сказал он.

Барзыкин добавил, что практически по всем регионам отмечается рост туризма от 7—8% до 30%.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.