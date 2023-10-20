Узнать больше

Автоэксперт Солдатов: зимой для города подойдут фрикционные шины

Короткая ссылка
Автоэксперт Роман Солдатов напомнил водителям о необходимости смены шин на зимние, поскольку среднесуточная температура уже установилась на отметке +5...+7 °С.
Автоэксперт Солдатов: зимой для города подойдут фрикционные шины
  • Gettyimages.ru

«Напомню, что для городских условий подойдут фрикционные шины — «липучка». Если по каким-то причинам до гололёда не успеваете поменять резину, то рекомендую всё же пользоваться общественным транспортом, потому что в таких условиях очень опасно ездить на автомобиле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Солдатов, важно соблюдать ПДД, так как зимой тормозной путь становится значительно длиннее, то есть нужно держать дистанцию и не пытаться сблизиться с автомобилем спереди.

«Кроме того, необходимо сократить количество перестроений, так как, опять же, тормозной путь, плохая видимость увеличивают шанс создать аварийную ситуацию. И также — будьте вежливы друг с другом, уступайте дорогу, помогайте облегчить жизнь всем водителям», — добавил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в связи с ухудшением погодных условий водителям Удмуртии рекомендовали заменить шины на зимние. В выходные дни в регионе возможен гололёд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить