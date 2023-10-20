Автоэксперт Солдатов: зимой для города подойдут фрикционные шины

Автоэксперт Роман Солдатов напомнил водителям о необходимости смены шин на зимние, поскольку среднесуточная температура уже установилась на отметке +5...+7 °С.

«Напомню, что для городских условий подойдут фрикционные шины — «липучка». Если по каким-то причинам до гололёда не успеваете поменять резину, то рекомендую всё же пользоваться общественным транспортом, потому что в таких условиях очень опасно ездить на автомобиле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Солдатов, важно соблюдать ПДД, так как зимой тормозной путь становится значительно длиннее, то есть нужно держать дистанцию и не пытаться сблизиться с автомобилем спереди.

«Кроме того, необходимо сократить количество перестроений, так как, опять же, тормозной путь, плохая видимость увеличивают шанс создать аварийную ситуацию. И также — будьте вежливы друг с другом, уступайте дорогу, помогайте облегчить жизнь всем водителям», — добавил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в связи с ухудшением погодных условий водителям Удмуртии рекомендовали заменить шины на зимние. В выходные дни в регионе возможен гололёд.