Узнать больше

Развязку МКАД с улицей Верхние Поля запустят в марте

Короткая ссылка
Развязку МКАД с улицей Верхние Поля планируют запустить в марте следующего года. Реконструкция должна быть завершена на три месяца раньше установленного срока, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Развязку МКАД с улицей Верхние Поля запустят в марте
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ.

«В районе Капотня возводится большая развязка, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный — четыре путепровода и четыре искусственных сооружения уже сдали и запустили, ещё осталось четыре», — сказал Собянин.

По его словам, оставшиеся конструкции находятся в достаточно высокой степени готовности.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить