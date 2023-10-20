Развязку МКАД с улицей Верхние Поля запустят в марте

Развязку МКАД с улицей Верхние Поля планируют запустить в марте следующего года. Реконструкция должна быть завершена на три месяца раньше установленного срока, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НТВ.

«В районе Капотня возводится большая развязка, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный — четыре путепровода и четыре искусственных сооружения уже сдали и запустили, ещё осталось четыре», — сказал Собянин.

По его словам, оставшиеся конструкции находятся в достаточно высокой степени готовности.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.