Развязку МКАД с улицей Верхние Поля запустят в марте
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НТВ.
«В районе Капотня возводится большая развязка, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный — четыре путепровода и четыре искусственных сооружения уже сдали и запустили, ещё осталось четыре», — сказал Собянин.
По его словам, оставшиеся конструкции находятся в достаточно высокой степени готовности.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.