Свердловская область вошла в число регионов с высокой активностью мошенников

В пресс-службе банка ВТБ сообщили, что Свердловская область заняла седьмое место среди регионов России по активности мошенников. На регион приходится 3,2% от общего числа звонков, совершённых злоумышленниками с целью обмана граждан.

Об этом информирует URA.RU.

Согласно данным, больше всего таких звонков приходится на жителей Москвы (20,4%) и Московской области (8,5%), а также Санкт-Петербурга (6,6%).

Высокая активность мошенников отмечена в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%).

Чаще всего пострадавшими становятся люди в возрасте от 35 до 44 лет. Наряду с этим доля молодых людей, которые стали жертвами аферистов, выросла с 4 до 8%.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.