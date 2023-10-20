Свердловская область вошла в число регионов с высокой активностью мошенников
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Об этом информирует URA.RU.
Согласно данным, больше всего таких звонков приходится на жителей Москвы (20,4%) и Московской области (8,5%), а также Санкт-Петербурга (6,6%).
Высокая активность мошенников отмечена в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%).
Чаще всего пострадавшими становятся люди в возрасте от 35 до 44 лет. Наряду с этим доля молодых людей, которые стали жертвами аферистов, выросла с 4 до 8%.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.