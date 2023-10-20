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Неделя финансовой грамотности начнётся в Удмуртии 23 октября

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В Удмуртии 23—29 октября пройдёт Неделя финансовой грамотности. Мероприятие запланировано в онлайн- и офлайн-форматах.
Неделя финансовой грамотности начнётся в Удмуртии 23 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Центра финансового просвещения республики.

Участников ознакомят с современными финансовыми технологиями, правилами безопасности в цифровом мире, принципами управления личным бюджетом и кредитной нагрузкой, инвестиций, налогообложения и др.

Мероприятие рассчитано на молодое и взрослое население.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.

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