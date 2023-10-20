Неделя финансовой грамотности начнётся в Удмуртии 23 октября
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Центра финансового просвещения республики.
Участников ознакомят с современными финансовыми технологиями, правилами безопасности в цифровом мире, принципами управления личным бюджетом и кредитной нагрузкой, инвестиций, налогообложения и др.
Мероприятие рассчитано на молодое и взрослое население.
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