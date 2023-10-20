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Водителям Удмуртии посоветовали заменить шины на зимние

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В связи с ухудшением погодных условий водителям Удмуртии рекомендовали заменить шины на зимние. В выходные дни в регионе возможен гололёд.
Водителям Удмуртии посоветовали заменить шины на зимние
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Как заявили в ведомстве, переходить на зимние шины рекомендуется, когда температура воздуха стабильно опускается ниже +7 °С.

Это позволит обеспечить лучшую управляемость автомобилем и повысить безопасность дорожного движения.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что летняя резина плохо ведёт себя на морозе.

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