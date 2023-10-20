Водителям Удмуртии посоветовали заменить шины на зимние
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД МВД по республике.
Как заявили в ведомстве, переходить на зимние шины рекомендуется, когда температура воздуха стабильно опускается ниже +7 °С.
Это позволит обеспечить лучшую управляемость автомобилем и повысить безопасность дорожного движения.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что летняя резина плохо ведёт себя на морозе.