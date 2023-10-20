Сергунина: в технопарке «Мосгормаш» базируется 52 технологичные компании

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в технопарке «Мосгормаш», который отмечает своё десятилетие в 2023 году, базируется 52 технологичные компании.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня в «Мосгормаше» базируется 52 технологичные компании, где работают порядка 1,3 тыс. человек. Здесь выпускают умные счётчики, зарядные станции для электромобилей, нестандартное промышленное оборудование, энергосберегающие светильники и другую полезную для города и его жителей продукцию», — сказала Сергунина.

Она отметила, что по итогам 2022 года общий оборот резидентов технопарка достиг 12,6 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.