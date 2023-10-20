В Москве завершили благоустройство территории у станции «Текстильщики» БКЛ метро

В Москве заявили о завершении работ по благоустройству территории возле станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юго-востоке города.

Об этом сообщает «Москва 24».

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что работы провели на улицах Саратовской, Люблинской, Артюхиной, 11-й улице Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на 1-й улице Текстильщиков.

Специалисты убрали провода в кабельную канализацию, расширили тротуары и обновили их покрытие. На наземных пешеходных переходах оборудовали 40 опор контрастного освещения, установили лавочки и навигационные стелы, а также провели озеленение территории.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.