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В Москве завершили благоустройство территории у станции «Текстильщики» БКЛ метро

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В Москве заявили о завершении работ по благоустройству территории возле станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юго-востоке города.
В Москве завершили благоустройство территории у станции «Текстильщики» БКЛ метро
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24».

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что работы провели на улицах Саратовской, Люблинской, Артюхиной, 11-й улице Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на 1-й улице Текстильщиков.

Специалисты убрали провода в кабельную канализацию, расширили тротуары и обновили их покрытие. На наземных пешеходных переходах оборудовали 40 опор контрастного освещения, установили лавочки и навигационные стелы, а также провели озеленение территории.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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