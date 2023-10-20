Путин обсудил с Совбезом внедрение новых технологий для обеспечения обороны
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Об этом сообщили в Кремле.
«Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе заседания обсуждались вопросы внедрения новых технологий для обеспечения обороны и безопасности России.
Докладчиком выступил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
21 сентября российский лидер Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге.