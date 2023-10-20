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Путин обсудил с Совбезом внедрение новых технологий для обеспечения обороны

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Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности России обсудить внедрение современных технологий для обеспечения обороны страны.
Путин обсудил с Совбезом внедрение новых технологий для обеспечения обороны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Кремле.

«Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждались вопросы внедрения новых технологий для обеспечения обороны и безопасности России.

Докладчиком выступил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. 

21 сентября российский лидер Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге.

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