Путин обсудил с Совбезом внедрение новых технологий для обеспечения обороны

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности России обсудить внедрение современных технологий для обеспечения обороны страны.

Об этом сообщили в Кремле.

«Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждались вопросы внедрения новых технологий для обеспечения обороны и безопасности России.

Докладчиком выступил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

21 сентября российский лидер Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии технопарка профессионального образования в Калуге.