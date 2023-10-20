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В Зеленограде появится жилая застройка по программе реновации

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В Крюкове Зеленоградского округа Москвы построят жилой дом на 580 квартир по программе реновации.
В Зеленограде появится жилая застройка по программе реновации
  • Gettyimages.ru

Новый многоквартирный дом возведут по адресу: Заводская улица, 8, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра.

«На месте ветхой жилой застройки возведут три корпуса переменной этажности общей площадью 60,7 тыс. кв. м», — прокомментировал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ВАО столицы в программу реновации включено свыше тысячи домов с более чем 209 тыс. жильцов.

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