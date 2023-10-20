Собянин подвёл итоги благоустройства в ЮВАО Москвы в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юго-востоке города обновили старые и создали новые общественные пространства в текущем году.

В частности, в 2023 году полностью обновили инфраструктуру парка 850-летия Москвы, где создали большой каток с искусственным льдом, передаёт со ссылкой на слова мэра НТВ.

Собянин также отметил, что в Люблине на улице Маршала Кожедуба на месте пустыря создано новое общественное пространство.

Также в сквере у станции метро «Люблино» провели реконструкцию фонтана и обновили тропинки.

«Обновлённые старые и созданные новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО ещё больше возможностей для отдыха на свежем воздухе», — подытожил мэр.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.