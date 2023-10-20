Узнать больше

Собянин подвёл итоги благоустройства в ЮВАО Москвы в 2023 году

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юго-востоке города обновили старые и создали новые общественные пространства в текущем году.
Собянин подвёл итоги благоустройства в ЮВАО Москвы в 2023 году
  • Gettyimages.ru

В частности, в 2023 году полностью обновили инфраструктуру парка 850-летия Москвы, где создали большой каток с искусственным льдом, передаёт со ссылкой на слова мэра НТВ.

Собянин также отметил, что в Люблине на улице Маршала Кожедуба на месте пустыря создано новое общественное пространство.

Также в сквере у станции метро «Люблино» провели реконструкцию фонтана и обновили тропинки.

«Обновлённые старые и созданные новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО ещё больше возможностей для отдыха на свежем воздухе», — подытожил мэр.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить