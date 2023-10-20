Казань вошла в рейтинг популярных мест для отдыха зимой

Специалисты туротрасли составили рейтинг наиболее популярных направлений для отдыха этой зимой внутри России. Казань заняла в нём пятое место.

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Первые четыре позиции заняли Москва, Сочи, озеро Байкал и Санкт-Петербург.

Отдохнуть будущей зимой рассчитывает четверть (25%) опрошенных россиян. 14% проведут отпуск дома, в поездку по России отправятся 5%, на дачу — 3%, и ещё 3% планируют путешествие за рубеж: в Турцию, на Кипр, в ОАЭ, Вьетнам или страны Европы.

Будут работать зимой более половины опрошенных — 62%.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.