Большинство российских туристов предпочли путешествия по России в ноябре

Специалисты туристической отрасли провели исследование и выяснили, какие направления для путешествий популярны у россиян в ноябре. Так, 68% отдали предпочтение внутренним направлениям, 26% планируют посетить страны дальнего зарубежья, ещё 6% — страны СНГ.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Путешествия».

Среди внутренних направлений по популярности лидируют Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Затем следуют Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала, Мурманск, Екатеринбург и Самара.

Средняя цена перелёта по России в ноябре составляет 12 264 рубля.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, а также Узбекистан, Азербайджан, Армения, Индия, Сербия и Китай.

Также в ноябре россияне стали чаще выбирать азиатские страны для путешествий: Китай, Японию, Малайзию, Индонезию и Сингапур.

Средняя стоимость авиабилета для зарубежных стран в ноябре составляет 63 735 рублей.

Ранее вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.