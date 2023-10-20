Узнать больше

Большинство российских туристов предпочли путешествия по России в ноябре

Короткая ссылка
Специалисты туристической отрасли провели исследование и выяснили, какие направления для путешествий популярны у россиян в ноябре. Так, 68% отдали предпочтение внутренним направлениям, 26% планируют посетить страны дальнего зарубежья, ещё 6% — страны СНГ.
Большинство российских туристов предпочли путешествия по России в ноябре
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Путешествия».

Среди внутренних направлений по популярности лидируют Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Затем следуют Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала, Мурманск, Екатеринбург и Самара.

Средняя цена перелёта по России в ноябре составляет 12 264 рубля.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, а также Узбекистан, Азербайджан, Армения, Индия, Сербия и Китай.

Также в ноябре россияне стали чаще выбирать азиатские страны для путешествий: Китай, Японию, Малайзию, Индонезию и Сингапур.

Средняя стоимость авиабилета для зарубежных стран в ноябре составляет 63 735 рублей.

Ранее вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить