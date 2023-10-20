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В новых регионах в 2024 году число сотрудников МЧС увеличат на 3,5 тысячи

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Подразделения МЧС России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях укомплектованы специалистами более чем на 70%, об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работа по формированию вакантных должностей продолжается», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в следующем году планируется увеличить общую численность сотрудников более чем на 3500 человек.

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