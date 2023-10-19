Приёмный отец Милохина заявил, что не знал об избиении тиктокера в Грузии

Приёмный отец тиктокера Дани Милохина заявил RT, что не знал об избиении блогера в Грузии.

СМИ ранее сообщили, что 21-летний Милохин, гуляя по Тбилиси, заглянул в приоткрытое окно дома. За это хозяин жилья якобы избил молодого человека, выкрикивая русофобские высказывания. После этого Милохин уехал в Дубай.

«Даня ничего не рассказывал. Я считаю, что [он] правильно поступил, что не стал раздувать. Правильно, что ушёл от конфликта», — сказал Дмитрий Тюленев.

Мужчина предположил, что конфликт произошёл давно, и добавил, что Даня сам по себе добродушный, ему такие ссоры ни к чему.