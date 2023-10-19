«Русская Медиагруппа» приняла участие в открытии Всероссийского детского экологического форума

В Челябинске при поддержке «Русской Медиагруппы» прошло торжественное открытие Всероссийского детского экологического форума, перед юными участниками выступили представители администрации региона, правительственных структур, связанных с экологией, и другие официальные лица, а также звезды эстрады.

Всероссийский детский экологический форум — это двухдневное мероприятие, в которое вошёл цикл выставок, мастер-классов и презентаций, объединённых общей темой экологии.

В этом году в форуме приняли участие ребята из 16 регионов. На площадке они разрабатывают экологические проекты, принимают участие в научно-практических конференциях.

«Очень приятно видеть в зале столько молодых лиц. То, что дети уже в юном возрасте задумываются о проблемах экологии, достойно восхищения. Они — большие молодцы», — обратился к участникам ДЭФ председатель совета директоров «Русской Медиагруппы», член попечительского совета форума Сергей Бунин.

С приветственным словом к гостям форума обратился президент Владимир Путин. Его письмо было зачитано со сцены.

Торжественное открытие ДЭФ завершил гала-концерт: ведущим церемонии открытия и праздничного концерта стал ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин. С выступлениями на сцену форума вышли: 5sta Family, Юлианна Караулова, Bahh Tee & Turken, Akmal, Асия.