Два Су-27 поднимались на перехват британских Typhoon и RC-135 над Чёрным морем
- РИА Новости
«При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации», — сообщило Министерство обороны.
Российские самолёты благополучно вернулись на аэродром базирования.
Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Военная хроника ранее сообщила, что британский самолёт радиотехнической разведки в сопровождении двух истребителей Typhoon с британской авиабазы Акротири на Кипре «нарезают круги» в 150 км южнее Севастополя.