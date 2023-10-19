Два Су-27 поднимались на перехват британских Typhoon и RC-135 над Чёрным морем

Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата трёх британских самолётов над Чёрным морем. Воздушные цели были опознаны как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon.

РИА Новости

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации», — сообщило Министерство обороны. Российские самолёты благополучно вернулись на аэродром базирования. Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Военная хроника ранее сообщила, что британский самолёт радиотехнической разведки в сопровождении двух истребителей Typhoon с британской авиабазы Акротири на Кипре «нарезают круги» в 150 км южнее Севастополя.