Автоэксперт Пархомчук посоветовал не использовать б/у шины
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«Рисунок протектора уже, как правило, изношен, а значит, шина отдала большую часть своих полезных свойств, потеряла свои характеристики», — объяснил эксперт в разговоре с «Российской газетой».
Также в процессе эксплуатации шина могла получить малозаметные повреждения. Кроме того, она могла храниться в неподходящих условиях, что могло повлиять на её состояние.
От приобретения б/у шин лучше всего воздержаться в принципе, резюмировал Пархомчук.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что летняя резина плохо ведёт себя на морозе.