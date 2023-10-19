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Автоэксперт Пархомчук посоветовал не использовать б/у шины

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Руководитель группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук предупредил, что установка подержанных шин повышает риск попасть в аварийную ситуацию.
Автоэксперт Пархомчук посоветовал не использовать б/у шины
  • Gettyimages.ru

«Рисунок протектора уже, как правило, изношен, а значит, шина отдала большую часть своих полезных свойств, потеряла свои характеристики», — объяснил эксперт в разговоре с «Российской газетой».

Также в процессе эксплуатации шина могла получить малозаметные повреждения. Кроме того, она могла храниться в неподходящих условиях, что могло повлиять на её состояние.

От приобретения б/у шин лучше всего воздержаться в принципе, резюмировал Пархомчук.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что летняя резина плохо ведёт себя на морозе.

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