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В Новороссийске толкнувший ребёнка с расстройством аутистического спектра явился в СК

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В Новороссийске мужчина, который толкнул ребёнка с расстройством аутистического спектра, добровольно пришёл в Следственный комитет.
В Новороссийске толкнувший ребёнка с расстройством аутистического спектра явился в СК
  • РИА Новости

Данную информацию RT подтвердили в краснодарском управлении СК. 

Отмечается, что уголовное дело не возбудили, проводится проверка.

Видео с инцидентом накануне появилось в социальных сетях. 

На нём видно, что ребёнок ехал в лифте вместе с дедушкой. Ребёнок оступился и задел другого мужчину в лифте, после чего тот его толкнул.

По данным местных СМИ, мать ребёнка приняла извинения от мужчины, а также попросила следователей прекратить проверку.

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