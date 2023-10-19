В Новороссийске толкнувший ребёнка с расстройством аутистического спектра явился в СК
- РИА Новости
Данную информацию RT подтвердили в краснодарском управлении СК.
Отмечается, что уголовное дело не возбудили, проводится проверка.
Видео с инцидентом накануне появилось в социальных сетях.
На нём видно, что ребёнок ехал в лифте вместе с дедушкой. Ребёнок оступился и задел другого мужчину в лифте, после чего тот его толкнул.
По данным местных СМИ, мать ребёнка приняла извинения от мужчины, а также попросила следователей прекратить проверку.