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Собянин: в Москве за 12 лет возвели 22 моста

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за 12 лет возвели 22 моста. В текущем году построено три таких объекта, а несколько ещё строится.
Собянин: в Москве за 12 лет возвели 22 моста
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин подчеркнул, что строительство мостов является одним из приоритетов дорожной программы на ближайшие годы.

В настоящее время продолжается строительство моста через реку Битцу протяжённостью 109 м. Готовность проекта составляет 66%.

Мэр отметил, что также возводят мост длиной 315 м в створе Берегового проезда, на участке от Новозаводской до 3-й Магистральной улицы.

Кроме того, готовность моста протяжённостью 231 м в створе улицы Мясищева составила 12%.

Ещё два объекта проектируют: это мост через Москву-реку рядом с Новозаводской улицей и мост через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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