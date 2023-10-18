В Петербурге представили трамвай «Достоевский»
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Создавая новый низкопольный трамвай с уникальным конструкторским решением, предлагая горожанам выбрать его визуальный облик, мы делаем свой небольшой вклад в развитие города», — заявил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.
По его словам, низкопольные вагоны — это реалии современного мира для комфортного передвижения маломобильных групп населения.
В трамвае предусмотрен интерактивный монитор, с помощью которого пассажиры могут получить навигационную и туристическую информацию.
Ранее НСН сообщала, что строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году.