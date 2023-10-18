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В Петербурге представили трамвай «Достоевский»

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В Санкт-Петербурге представили трамвай «Достоевский», разработанный заводом «Уралтрансмаш» при участии городского «Горэлектротранса».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Создавая новый низкопольный трамвай с уникальным конструкторским решением, предлагая горожанам выбрать его визуальный облик, мы делаем свой небольшой вклад в развитие города», — заявил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

По его словам, низкопольные вагоны — это реалии современного мира для комфортного передвижения маломобильных групп населения.

В трамвае предусмотрен интерактивный монитор, с помощью которого пассажиры могут получить навигационную и туристическую информацию.

Ранее НСН сообщала, что строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году.

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