В Петербурге представили трамвай «Достоевский»

В Санкт-Петербурге представили трамвай «Достоевский», разработанный заводом «Уралтрансмаш» при участии городского «Горэлектротранса».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Создавая новый низкопольный трамвай с уникальным конструкторским решением, предлагая горожанам выбрать его визуальный облик, мы делаем свой небольшой вклад в развитие города», — заявил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

По его словам, низкопольные вагоны — это реалии современного мира для комфортного передвижения маломобильных групп населения.

В трамвае предусмотрен интерактивный монитор, с помощью которого пассажиры могут получить навигационную и туристическую информацию.

Ранее НСН сообщала, что строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году.