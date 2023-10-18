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У попавшей под машину в Щёлкове девушки не подтвердился перелом ноги

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У девушки, которую переехала машина в Щёлкове Московской области, не подтвердился перелом, её правая нога просто отекла.
У попавшей под машину в Щёлкове девушки не подтвердился перелом ноги
  • РИА Новости

Об этом в беседе с RT рассказала сама пострадавшая.

Собеседница RT сообщила, что её перевели в обычную палату травматологии, сколько она там пробудет, врачи не знают.

Она уверена, что женщина за рулём её видела, но специально не остановилась.

«Как можно не заметить, что я сзади стою? Я же не одна была. Стояли сзади машины, вот я не успела отбежать, отойти», — сказала девушка.

Днём 17 октября автомобиль дважды наехал на женщину в подмосковном Щёлкове, пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

В региональной прокуратуре RT уточнили, что у пострадавшей диагностированы множественные переломы обеих голеней.

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