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В Москве реорганизуют промзону «Прожектор»

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В Москве одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор», расположенной в районе Перово, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве реорганизуют промзону «Прожектор»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, на территории появятся жилые кварталы, в том числе для переселения горожан по программе реновации. Дома будут рассчитаны на проживание около 18 тыс. человек.

«Построим всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлинику, торгово-развлекательный комплекс со спортивным комплексом и другие объекты», — рассказал Собянин.

Также запланирован ремонт и прокладка 3,4 км дорог, благоустройство окружающей среды, обустройство парковок.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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