В Москве реорганизуют промзону «Прожектор»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, на территории появятся жилые кварталы, в том числе для переселения горожан по программе реновации. Дома будут рассчитаны на проживание около 18 тыс. человек.
«Построим всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлинику, торгово-развлекательный комплекс со спортивным комплексом и другие объекты», — рассказал Собянин.
Также запланирован ремонт и прокладка 3,4 км дорог, благоустройство окружающей среды, обустройство парковок.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.