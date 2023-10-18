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Кабмин направил 5 млрд рублей на создание высокотехнологичной продукции

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров выделил 5 млрд рублей на разработку и внедрение высокотехнологичной продукции.
Кабмин направил 5 млрд рублей на создание высокотехнологичной продукции
  • РИА Новости

Его заявление было опубликовано в Telegram-канале правительства России.

По словам Мишустина, средства были направлены для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиям, создающим инновационную продукцию.

«Это позволит профинансировать около 70 проектов в области металлургии, станкостроения, химической промышленности, транспортного, нефтегазового и тяжёлого машиностроения», — говорится в сообщении.

Таким образом предприятия смогут компенсировать часть затрат на подготовку и покупку оборудования, комплектующих, материалов и так далее.

Ранее Мишустин сообщил, что российские власти выделили 2,2 млрд рублей для поддержки технопарков.

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