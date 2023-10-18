Узнать больше

Строительство станции «Митьково» МЦД-3 завершится в 2024 году

Короткая ссылка
Строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Строительство станции «Митьково» МЦД-3 завершится в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как подчеркнул Бочкарёв, реконструкция старых и строительство новых остановочных пунктов и станций призваны сделать МЦД более комфортными для пассажиров.

По словам заммэра, открытие «Митьково» позволит обеспечить удобную пересадку на трамвай и пешеходную связь со станцией метро «Сокольники».

Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что готовность объекта составляет 50%. Завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы, продолжается монтаж навесов, внутренняя отделка вестибюля, а также укладка плитки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить