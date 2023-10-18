Строительство станции «Митьково» МЦД-3 завершится в 2024 году

Строительство остановочного пункта «Митьково» МЦД-3 завершится в следующем году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

Как подчеркнул Бочкарёв, реконструкция старых и строительство новых остановочных пунктов и станций призваны сделать МЦД более комфортными для пассажиров.

По словам заммэра, открытие «Митьково» позволит обеспечить удобную пересадку на трамвай и пешеходную связь со станцией метро «Сокольники».

Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что готовность объекта составляет 50%. Завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы, продолжается монтаж навесов, внутренняя отделка вестибюля, а также укладка плитки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году.