Реконструкцию путепровода «Текстильщики-1» завершат в Москве до конца года

Реконструкцию участка путепровода «Текстильщики-1» должны завершить до конца 2023 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Как отметил Бочкарёв, в настоящее время специалисты выполняют устройство деформационных швов и окраску бетонных поверхностей под эстакадами.

«Реализация объекта улучшит комфортную и безопасную транспортную связь между Юго-Восточной хордой и Волгоградским проспектом», — добавил он.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что после устройства деформационных швов будут выполнены работы по устройству защитного ограждения.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, выразил мнение, что благодаря небольшим соединениям становится возможной оптимизация маршрутов наземного общественного транспорта.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году.