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Собянин: электробусы запустили ещё на четырёх городских маршрутах

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запустили электробусы ещё на четырёх маршрутах.
Собянин: электробусы запустили ещё на четырёх городских маршрутах
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт Собянина.

Речь идёт о маршрутах «т74» (МЦД «Курьяново» — метро «Кузьминки»), 762 (МЦД «Курьяново» — метро «Братиславская») в ЮВАО и 875 (город Троицк (микрорайон В) — МЦД Крёкшино») в ТиНАО, а также 555 для студентов МФТИ от станции метро «Физтех» в СВАО.

По словам Собянина, количество электробусных маршрутов в городе достигло 100 за пять лет.

«Уже в следующем году доля электробусов в парке «Мосгортранса» составит около 30% — весной мы заключили контракты жизненного цикла ещё на 1,2 тыс. машин от ПАО «КамАЗ» и Группы ГАЗ, — добавил мэр.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москву поставили более 200 новых электробусов в 2023 году.

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