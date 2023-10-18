За три года «Электронный дом» обработал более 450 тысяч заявок от москвичей

Платформа «Электронный дом», созданная в 2020 году, обработала более 450 тыс. заявок от жителей Москвы за три года.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

На платформе можно воспользоваться основными сервисами и электронными услугами, связанными с городским хозяйством, например, передать показания приборов учёта водоснабжения и электроэнергии, оплатить коммунальные счета, узнать о плановых и аварийных отключениях воды, газа и лифтов, пожаловаться на неполадки в доме и во дворе.

В проекте участвуют жители 34 тыс. многоквартирных домов, или 99% от общего числа.

«За три года работы подано более 450 тыс. заявок на устранение неисправностей, состоялось почти 10 тыс. общих собраний собственников и более трёх тысяч опросов. За активность участники проекта получают баллы. Их можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов», — говорится в сообщении.

Сервисы платформы также доступны в приложении «Электронный дом Москва».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала 2023 года в электронный вид перевели ещё 30 услуг и сервисов.