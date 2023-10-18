У возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге проходят обыски
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУСК по городу.
Отмечается, что в Петербурге возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения хулиганских действий группой молодых людей.
В данный момент следователи совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводят обыски по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.
15 октября глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о проверке видео с избиением людей в Санкт-Петербурге.