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У возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге проходят обыски

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У возможных соучастников избиений прохожих в Санкт-Петербурге проходят обыски по месту жительства.
У возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге проходят обыски
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУСК по городу.

Отмечается, что в Петербурге возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения хулиганских действий группой молодых людей.

В данный момент следователи совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводят обыски по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.

15 октября глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о проверке видео с избиением людей в Санкт-Петербурге.

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