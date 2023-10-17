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В ГКБ имени Пирогова открылась современная рентген-операционная

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В кардионеврологическом корпусе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова открылась новая рентген-операционная, оборудованная новейшей цифровой техникой.
В ГКБ имени Пирогова открылась современная рентген-операционная
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом информирует НСН.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в новой операционной можно проводить хирургические вмешательства и высокоточную диагностику органов брюшной полости, сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

По её словам, высокотехнологичное оборудование в рентген-операционной позволяет проводить рентген-хирургические и аритмологические операции на самом современном уровне. А с помощью цифровой ангиографической установки экспертного класса можно следить за ходом операции в режиме реального времени.

Также операционную оборудовали современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием и системами мониторинга состояния пациента. Мощности операционного блока позволяют проводить операции круглосуточно, добавила вице-мэр.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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