В ГКБ имени Пирогова открылась современная рентген-операционная
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Об этом информирует НСН.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в новой операционной можно проводить хирургические вмешательства и высокоточную диагностику органов брюшной полости, сердечно-сосудистой системы и головного мозга.
По её словам, высокотехнологичное оборудование в рентген-операционной позволяет проводить рентген-хирургические и аритмологические операции на самом современном уровне. А с помощью цифровой ангиографической установки экспертного класса можно следить за ходом операции в режиме реального времени.
Также операционную оборудовали современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием и системами мониторинга состояния пациента. Мощности операционного блока позволяют проводить операции круглосуточно, добавила вице-мэр.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.