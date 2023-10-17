Узнать больше

Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств в Зеленограде

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работ по благоустройству в Зеленограде. По его словам, там обновили общественные пространства.
Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств в Зеленограде

Об этом информирует НСН.

«В Матушкино выполнили комплексное благоустройство пешеходной зоны в 4-м микрорайоне, которая ведёт от ул. Лётчика Полагушина к Малому городскому пруду», — написал мэр в своём блоге на персональном сайте.

По его словам, в Старом Крюкове провели второй этап благоустройства Аллеи вязов в 9-м микрорайоне. Специалисты оборудовали новые пешеходные и велодорожки, зоны отдыха, обновили освещение.

Также в районе Силино завершили благоустройство зоны отдыха между парком «Панфиловский» и одноимённым проспектом: заменили асфальт на проездах и тротуарах, отремонтировали несколько лестниц, привели в порядок детскую, несколько спортивных и смотровую площадки.

Кроме того, в 11-м микрорайоне привели в порядок «Тропу здоровья», а в районе Савёлки между аллеей Лесные Пруды и Никольским проездом обустроили пешеходную зону.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить