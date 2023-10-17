Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работ по благоустройству в Зеленограде. По его словам, там обновили общественные пространства.

Об этом информирует НСН.

«В Матушкино выполнили комплексное благоустройство пешеходной зоны в 4-м микрорайоне, которая ведёт от ул. Лётчика Полагушина к Малому городскому пруду», — написал мэр в своём блоге на персональном сайте.

По его словам, в Старом Крюкове провели второй этап благоустройства Аллеи вязов в 9-м микрорайоне. Специалисты оборудовали новые пешеходные и велодорожки, зоны отдыха, обновили освещение.

Также в районе Силино завершили благоустройство зоны отдыха между парком «Панфиловский» и одноимённым проспектом: заменили асфальт на проездах и тротуарах, отремонтировали несколько лестниц, привели в порядок детскую, несколько спортивных и смотровую площадки.

Кроме того, в 11-м микрорайоне привели в порядок «Тропу здоровья», а в районе Савёлки между аллеей Лесные Пруды и Никольским проездом обустроили пешеходную зону.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.