Узнать больше

Технопарк «Калибр» получил от Москвы льготу при аренде двух земельных участков

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что город предоставил столичному технопарку «Калибр» льготу по аренде двух земельных участков на улице Годовикова в Останкинском районе.
Технопарк «Калибр» получил от Москвы льготу при аренде двух земельных участков

Об этом информирует НСН.

Для технопарков в городе действует пониженная ставка по аренде земли — 0,01% от кадастровой стоимости, напомнил вице-мэр.

«Калибр» получил в текущем году такую льготу на два участка, а всего он арендует по такой схеме уже восемь территорий совокупной площадью свыше 12 га. Размер ежегодной экономии превышает 40 млн рублей», — уточнил Ефимов.

По его словам, сэкономленные средства технопарк сможет вложить в собственное развитие.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить