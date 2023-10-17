Технопарк «Калибр» получил от Москвы льготу при аренде двух земельных участков
Об этом информирует НСН.
Для технопарков в городе действует пониженная ставка по аренде земли — 0,01% от кадастровой стоимости, напомнил вице-мэр.
«Калибр» получил в текущем году такую льготу на два участка, а всего он арендует по такой схеме уже восемь территорий совокупной площадью свыше 12 га. Размер ежегодной экономии превышает 40 млн рублей», — уточнил Ефимов.
По его словам, сэкономленные средства технопарк сможет вложить в собственное развитие.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.