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В Подмосковье перевели в электронный вид ещё 30 услуг

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В Московской области с начала 2023 года в электронный вид перевели ещё 30 услуг и сервисов.
В Подмосковье перевели в электронный вид ещё 30 услуг
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство госуправления, IT и связи Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, в первую очередь в онлайн-формат переводят самые востребованные услуги. За 11 лет существования регионального портала в электронный вид перевели уже более 300 сервисов и услуг, из них 30 — в 2023 году.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.

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