В Подмосковье перевели в электронный вид ещё 30 услуг
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство госуправления, IT и связи Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, в первую очередь в онлайн-формат переводят самые востребованные услуги. За 11 лет существования регионального портала в электронный вид перевели уже более 300 сервисов и услуг, из них 30 — в 2023 году.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.