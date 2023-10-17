В Подмосковье перевели в электронный вид ещё 30 услуг

В Московской области с начала 2023 года в электронный вид перевели ещё 30 услуг и сервисов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство госуправления, IT и связи Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, в первую очередь в онлайн-формат переводят самые востребованные услуги. За 11 лет существования регионального портала в электронный вид перевели уже более 300 сервисов и услуг, из них 30 — в 2023 году.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.