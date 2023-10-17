Онкологические медучреждения новых регионов в 2024 году могут получить 450 млн рублей
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Об этом пишет Луганский информационный центр.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, также на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей бюджетные ассигнования в общей сложности предусмотрены в 2024 году в объёме 1022,2 млн рублей.
Как уточняется, данные цифры могут корректироваться при принятии проекта бюджета депутатами Государственной думы.