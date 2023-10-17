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В Москве произошло ДТП с возгоранием, два человека погибли

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По предварительным данным, два человека погибли в результате ДТП с возгоранием, которое произошло в Соловьином проезде в Москве. Об этом говорится в материале «Известий» со ссылкой на источник.
В Москве произошло ДТП с возгоранием, два человека погибли
  • РИА Новости

По словам очевидца, автомобиль ехал со скоростью примерно 120 км/ч и чуть не сбил его на пешеходном переходе. Однако через 200 метров водитель въехал в другую машину, тогда оба автомобиля загорелись, возгорание было оперативно ликвидировано.

«Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, спасатели деблокируют людей, которые находятся в автомобиле. Пока неизвестно, есть ли ещё пострадавшие и в каком они состоянии», — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля с легковым на МКАД в Москве.

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