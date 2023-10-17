Грузовое судно село на мель в акватории Баренцева моря вблизи Мурманска

Грузовое судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море рядом с Мурманском, говорится в сообщении «Интерфакса» со ссылкой на службу морского поиска и спасения.

«Генгруз «Александр Гусев» вышел из порта Мурманска и сел на мель в Кольском заливе, недалеко от Большого Оленьего маяка», — сказали в службе.

Также сообщается, что экипаж судна доложил об угрозе опрокидывания в связи со штормом. На борту находятся восемь человек, а плотами они не могут воспользоваться из-за неблагоприятных метеоусловий.

Ранее сообщалось, что сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России.