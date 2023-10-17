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Развожаев сообщил об учениях с применением бомбомётов в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот утром проводит учения с применением реактивных бомбомётов.

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

«Ориентировочно с 08:00 до 08:30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения с применением реактивных бомбомётов», — заявил Развожаев.

Он предупредил, что в связи с учениями «будет громко». При этом губернатор подчеркнул, что «в городе всё спокойно».

Накануне Развожаев предупредил жителей города о проведении тренировок расчётов противоподводно-диверсионной обороны.

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