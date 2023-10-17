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Трёх пострадавших в ДТП с автобусом в Хасанском районе Приморья прооперировали

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Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в краевом Минздраве.

По информации ведомства, угрозы жизни пациентов нет.

«Во Владивостокской клинической больнице на утро девять пациентов, троим проведены операции. Остальные — в процессе подготовки», — говорится в сообщении.

Ранее в Приморском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В момент происшествия в салоне автобуса находился 51 пассажир. Два человека погибли, 17 получили травмы различной степени тяжести.

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