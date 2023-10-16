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В Крыму направили 50 млрд рублей на строительство автодорог в 2023 году

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В Крыму выделили почти 50 млрд рублей на строительство автодорог и искусственных сооружений в 2023 году, заявил начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Максим Тарасов.
В Крыму направили 50 млрд рублей на строительство автодорог в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

«В Крыму на строительство дорог было выделено 43 млрд рублей по государственной программе социально-экономического развития и 6,2 млрд рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал он в беседе с «Крым 24».

По его словам, в рамках проекта ремонтируется 15 автодорог и 24 объекта искусственных сооружений.

Кроме того, Тарасов отметил, что трассу Донское — Перевальное должны открыть к весне 2025 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве благоустроят около 60 объектов транспортной инфраструктуры до конца года.

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