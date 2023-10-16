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В Москве начали строить основные опоры пешеходного моста через Нагатинский затон

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В Москве началось строительство основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон. К настоящему времени объект готов на 15%.
В Москве начали строить основные опоры пешеходного моста через Нагатинский затон

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Пешеходный мост призван улучшить транспортную доступность для жителей. Конструкция свяжет Корабельную и Коломенскую улицы.

На Коломенской улице мост будет выходить к станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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