В Москве начали строить основные опоры пешеходного моста через Нагатинский затон
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
Пешеходный мост призван улучшить транспортную доступность для жителей. Конструкция свяжет Корабельную и Коломенскую улицы.
На Коломенской улице мост будет выходить к станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.