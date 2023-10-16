Узнать больше

Екатеринбург вошёл в топ-5 городов — лидеров по числу бронирований на осень

Короткая ссылка
Екатеринбург попал в пятёрку городов — лидеров по числу бронирований на осень 2023 года. Год назад он занял восьмое место в рейтинге самых популярных городов.
Екатеринбург вошёл в топ-5 городов — лидеров по числу бронирований на осень
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МТС Travel и Bronevik.

«По спросу на объекты размещения Екатеринбург уступает только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Адлеру», — говорится в сообщении.

В середине октября 2023 года число бронирований в Екатеринбурге выросло в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН заявил, что Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить