Екатеринбург вошёл в топ-5 городов — лидеров по числу бронирований на осень

Екатеринбург попал в пятёрку городов — лидеров по числу бронирований на осень 2023 года. Год назад он занял восьмое место в рейтинге самых популярных городов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МТС Travel и Bronevik.

«По спросу на объекты размещения Екатеринбург уступает только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Адлеру», — говорится в сообщении.

В середине октября 2023 года число бронирований в Екатеринбурге выросло в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН заявил, что Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью.