Екатеринбург вошёл в топ-5 городов — лидеров по числу бронирований на осень
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МТС Travel и Bronevik.
«По спросу на объекты размещения Екатеринбург уступает только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Адлеру», — говорится в сообщении.
В середине октября 2023 года число бронирований в Екатеринбурге выросло в полтора раза по сравнению с 2022 годом.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН заявил, что Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью.