Собянин заявил о завершении благоустройства у 10 станций БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, у станции «Марьина Роща» появились зона отдыха и парковки для велосипедов, а у «Новаторской» — зелёная зона.

«Вокруг всех станций убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные ливнёвки, расширили тротуары, установили лавочки и освещение. Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы», — отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.